Virgin Tonic : Pour déclarer votre flamme, privilégiez les emails

Même si nous sommes à l'ère du numérique, nombreux sont ceux qui ont du mal à déclarer leur flamme. Résultat, beaucoup trop de personnes attendent devant leur téléphone avec un air fébrile tandis que de l'autre côté, certains s'entraînent avant de passer le coup de fil qui devrait changer leur vie. Or, une étude menée par l'Université d'Indiana vient nous soulager en attestant qu'on peut tout aussi bien se déclarer par email et qu'en plus, les effets seraient meilleurs - un point en plus pour les sites de rencontre !

« Lorsqu’ils écrivent des e-mails romantiques, les expéditeurs incluent plus de contenu positif dans leur message, consciemment ou inconsciemment. Ils souhaitent ainsi compenser l’absence de tonalité inhérente à ce moyen de communication", expliquent les deux auteurs de l'étude. En plus, celui qui écrit à le temps de penser à chaque mot. Il peut écrire, effacer, changer, modifier à sa guise et ça, ça évite bien des scènes gênantes. Pour en venir à un tel résultat, 72 personnes ont été analysées. Parmi elles, certains ont dû écouter des messages vocaux pendant que les autres devaient écrire des mails romantiques. Dans le même temps, "des capteurs sensoriels ont été disposés sur leurs visages et leurs pieds afin de mesurer les mouvements de leurs muscles traduisant leurs émotions et leur niveau d’excitation", explique Madame Figaro. Croyez-le ou non, ceux qui ont été le plus réactifs étaient ceux qui s'étaient retrouvés avec les emails. Voilà qui devrait rassurer les plus timides ! Et pour que ça marche, voici le point commun parfait pour qu'un couple dure.