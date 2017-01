Virgin Tonic : Pour 70% des Français, accepter de partager son dessert c’est montrer son intérêt pour une personne

Quand il s'agit de partager de la nourriture, nombreux sont ceux qui s'y refusent. Attention, ce n'est pas de l'égoïsme ! Mais juste, on ne touche à notre assiette, elle est sacrée - et encore plus lorsque c'est un dessert. Pourtant, en cas de rendez-vous galant ou même de soirée en public, peut-être devriez-vous y réfléchir à deux fois avant de défendre bec et ongles votre nourriture. Pourquoi ? Tout simplement parce que votre comportement influe sur la perception que les autres auront de vous.

Selon un sondage réalisé par Deliveroo et Tinder, Pour 70% des français, quand on accepte de partager son dessert, alors on prouve plusieurs choses. D'abord, c'est une preuve évidente que l'on est pas égoïste. Mais surtout, cela montre que l'on a de l'intérêt pour une personne et en l'occurence pour LA personne (celle qui est en face de vous, en cas de rendez-vous). Et ça, c'est une bonne façon de marquer de point. Alors si vous faîtes partie de ces français qui sont célibataires, on espère que ce petit conseil vous aidera à conclure !