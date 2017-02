Virgin Tonic : Poster un selfie sur les réseaux sociaux est nocif pour votre couple !

Si l'on apprenait que les couples qui vont dans la même direction le matin seraient plus heureux, on sait a contrario, que les réseaux sociaux ne sont pas vraiment la meilleure chose pour un couple. D'ailleurs, selon une étude sérieuse américaine menée par Jessica Ridgway et Russel Clayton, les résultats sont totalement significatifs voir inquiétants. Sachez qu'un selfie posté sur les réseaux sociaux seraient très nocif pour votre couple.

La raison ? En effet, à une époque où notre estime de soi est malheureusement liée à notre succès sur les réseaux sociaux, peu de commentaires et de likes mineraient votre moral et ainsi, votre couple ! Au contraire, selon cette même étude, un succès trop important sur les réseaux aurait également un impact négatif sur votre couple. Chaque "like" attiserait la jalousie de votre partenaire et serait équivalent à une question par like de la part de votre conjoint(e). Alors, toujours envie de prendre un selfie ?