Virgin Tonic : Plus l'homme vieillit, plus il est infidèle !

Si vous êtes en couple depuis longtemps, alors peut-être avez-vous déjà eu peur que votre conjoint soit infidèle. C'est humain, nous passons tous par là. Mais selon un sondage, les hommes seraient plus enclins à être infidèles en vieillissant. Traduction, plus ils prennent de l'âge, plus il y a un risque d'infidélité. Parce que dans le Virgin Tonic, on a coeur de vous partager des chiffres concrets, voici un petit aperçu :

Notez qu'entre 18 et 34 ans, on relève 34% d'infidélité tandis que chez les 35 - 49 ans, le taux passe à 51%. Enfin, on atteint un pic après 60 ans avec 66%. Quand on pense que 30% des gens inscrits sur Tinder sont mariés, tout cela ne nous rassure pas !