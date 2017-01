Virgin Tonic : Plus d'un français sur deux ne supporte pas que leur partenaire fasse cette chose !

Il y a quelques jours, on apprenait que lors d'une conversation de 10 minutes, 60% des gens mentent au moins une fois... C'est probablement pour ça qu'en couple, de nombreuses personnes ont du mal à accorder leur confiance absolue. Ce matin, Camille Combal et l'équipe du Virgin Tonic nous informaient que plus de la moitié des français ne supporte pas que leur partenaire... fouille dans leur portable !

En effet, selon un sondage, plus d'un français sur deux affirme détester cette fâcheuse habitude qu'a leur partenaire à vérifier ce qui se trame dans leur portable... Si 5 femmes sur 10 aiment que leur conjoint soit jaloux, il est clair que cette petite habitude ne convienne pas au plus grand nombre, et on vous comprend !