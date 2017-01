Virgin Tonic : #PhraseDeProf, le best of hilarant de Twitter !

Si le best of du hashtag #CestDecideEn2017 sur Twitter nous a fait mourir de rire hier, c'est un autre hashtag qui vient retourner la twittosphère aujourd'hui. Pour cette rentrée des classes, Camille Combal et la team du Virgin Tonic ont décidé de parler de ces phrases types de prof qui nous font beaucoup rire, ou qui parfois, nous font trembler ! On pense à "Interrogations surprises, rangez vos cahiers" par exemple. #PhraseDeProf, voici le best of Twitter !

" vous êtes la pire classe "#PhraseDeProf — Julia Hoechlin (@JuliaZagury1) 4 janvier 2017

-madame je peut aller a l'infirmerie ?-chut et note le coursils disent sa meme si ta le crane ouvert???????? #PhraseDeProf — Jeremlmx (@littletinywolf) 4 janvier 2017

-Mais monsieur vous avez fait une faute là-Ah oui. C'était pour voir si vous suiviez.#PhraseDeProf — Lucas (@Astyeer) 4 janvier 2017

"Monsieur j'ai plus de place, je tourne la feuille ?" "Non tu continues sur le bureau que j'emporterai chez moi pour corriger" #phrasedeprof — Alexandre (@Akhilleus1980) 4 janvier 2017

#PhraseDeProf-Sors moi ton carnet de liaison-Je l'ai perdu...-Tres bien Rapport d'exclusion +2H de colles-Ah c'est bon jlai retrouvée — ₪alek9317₪ (@alek9317) 4 janvier 2017

"ça n'est pas la sonnerie qui indique la fin du cours mais moi" #PhraseDeProf — NyTx. (@NyTxSw) 4 janvier 2017

#PhraseDeProf Monsieur,Je peux aller jeter Mon mouchoir à la poubelle s'il vous plait.- In English Please !Euuuhhh.... — ₪alek9317₪ (@alek9317) 4 janvier 2017

#PhraseDeProf - Mais monsieur j'ai rien fait ? - C'est bien ce que je te reproche de rien faire — T (@Thxau_) 4 janvier 2017

#PhraseDeProf "Sortez une feuille rangez vos trousses interro surprise!!" — Ritalia???????????? (@AdrianoRonald17) 4 janvier 2017

"Les verbes irréguliers, il n' y a pas de secret, il faut les apprendre par coeur !" #PhraseDeProf — NicoKilen (@KilenNico) 4 janvier 2017

#PhraseDeProf "Lorsque vous copiez, faites en sorte que ça ne se voit pas. Là vous avez même copié le nom et le prénom de votre voisin"... — Jean Bon Dior (@CrazyNiac) 4 janvier 2017

On ne terminera jamais le programme à ce rythme la ! #PhraseDeProf — BRLND (@BRLND_) 4 janvier 2017

#PhraseDeProf Alors pour demain, vous me ferez les exercices 7, 8, 9 et 10 page 45 et 12, 13, 14 et 15 page 46. — Robin (@Robin_c106) 4 janvier 2017