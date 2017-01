Virgin Tonic : Personne ne peut bloquer cet internaute sur Facebook !

Si l'on vous parlait de Facebook et des signes astro dans le top insolite de 2016 il y a quelques jours, Camille Combal et l'équipe du Virgin Tonic nous ont appris une nouvelle qui va vous faire sourire concernant le réseau social. Il existe une seule et unique personne qui ne peut être bloquée sur Facebook. Vous avez une petite idée ?

En effet, il est impossible de bloquer Mark Zuckerberg sur Facebook ! Cela semble logique puisqu'il est, on vous le rappelle, le créateur et patron actuel du réseau social. Si l'on peut bloquer absolument tous les internautes du monde entier, Mark Zuckerberg ne peut être supprimé de votre vie virtuelle ! Voilà, vous savez tout !