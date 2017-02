Virgin Tonic : Penser au sexe ferait pousser les cheveux !

Chaque fois c’est pareil, vous sortez de chez le coiffeur ravi dans un premier temps d’avoir changé de tête, avant de commencer à espérer que vos cheveux repoussent au plus vite. Chacun a ses recettes miracles. S’il est déconseillé de brosser vos cheveux mouillés, vous pouvez masser votre cuir chevelu, changer vos habitudes alimentaires, boire beaucoup d’eau ou encore vous couper les pointes les soirs de pleine lune. Toutes ces astuces ne marchent toujours pas ? Et si vous essayiez tout simplement de penser au sexe ? Cela va libérer votre taux d’oestrogènes mesdames, et ainsi accélérer la pousse des cheveux et les rendre plus brillants, parait-il ! Essayez donc, vous nous en direz des nouvelles !

On ne peut dénombrer les vertus du sexe tant elles sont nombreuses, en plus de vous aider à obtenir une crinière de rêve, cette pratique vous accompagne également à la réussite de vos examens, réduit le stress, brûle des calories et vous fait vous sentir mieux tout simplement, le tout de façon la plus naturelle ! Vous savez ce qu’il vous reste à faire au plus vite… Voici notre playlist spéciale sexe pour vous accompagner.