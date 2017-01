Virgin Tonic : Penser à aller au sport est aussi efficace que d'en faire !

Incroyable mais (apparemment) vrai ! Arrêtez tout de suite d'aller vous fatiguer à la salle de sport : penser à le faire serait suffisant. Regarder du sport serait aussi en faire un peu... C'est du moins ce qu'affirme une étude américaine publiée dans le Journal of Neurophysiology ! Oui, il suffirait de penser que l'on fait de l'exercice pour entretenir ses muscles. Si c'est pas une bonne nouvelle ça ? Pour arriver à ces conclusions, les conducteurs de la recherche ont suivi 44 adultes pendant quelques semaines. 15 servaient de référence, 15 portaient un plâtre sur le bras et ne devaient faire aucune activité sportive tandis que les 14 restants étaient aussi plâtrés mais devaient penser à la contraction des muscles de leur poignet.

Résultat, au but d'un mois, les plâtres ont été retirés et ceux qui n'avaient rien fait avaient perdu 45% de leur force musculaire. Ceux qui avaient pensé à l'effort musculaire n'en avaient perdu que 24%. Incroyable, non ? Evidemment, glander sur votre canapé ne vous musclera pas comme une séance de gym. Néanmoins, cette info montre les capacités dissimulées de notre cerveau... La force de la pensée pourrait nous aider à récupérer d'une blessure par exemple ! Quoi qu'il en soit, une salle de sport qui flotte sur la Seine est à prévoir !