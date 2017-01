Virgin Tonic : Paul Pogba a son emoji sur Twitter !

Plus rien n'arrête Paul Pogba. Depuis son transfert à Manchester United, il est considéré comme le joueur le plus cher du monde et en France, on ne pouvait pas être plus fiers. Depuis vendredi, le joueur a son emoji sur Twitter, comme de nombreuses personnalités avant lui. Le principe est simple, quand vous écrirez "#Pogba" dans votre tweet, la tête du joueur apparaîtra.

Ouloulou suis devenu un emoji???????? thanks twitter for emojing me, let's have fun and kick some ass at #pogba @manutd @Adidas #neverfollow pic.twitter.com/hDNy64AUpt — Paul Pogba (@paulpogba) 13 janvier 2017

Au delà de ses prouesses sportives (qui sont d'ailleurs incroyables - on se souvient de son but face aux Pays Bas pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018), Pogba est surtout connu pour ses coupes de cheveux excentriques. Vous imaginez bien que son emoji lui correspond à ce niveau là ! Bref, Paul Pogba vient de réaliser un nouvel exploit. Rendez-vous sur Twitter pour tester cet emoji ! Et pour le plaisir, on vous on invite à revoir le Dab De Pogba adapté à un exercice de maths !