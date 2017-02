Virgin Tonic : Passer plusieurs jours au lit ? 43% des Français sont favorables !

Marre de de voir se lever le matin pour aller travailler ? Et si on restait au lit pendant plusieurs jours ? Visiblement, le concept séduit pas mal de Français. En effet, 43% des habitants de l'hexagone sont favorables pour passer plusieurs jours au lit... Il faut dire que pour la majorité des Français (81%), la chambre est un lieu intime réservé au couple où tous les échanges affectifs et sexuels sont permis. Alors paresser avec son conjoint sous les draps pendant plusieurs jours ne semble pas infaisable... Ce top 3 des excuses les plus données pour ne pas aller travailler pourrait vous inspirer afin de passer à l'action !

Ce n'est d'ailleurs pas la seule activité faite au lit par les Français nous apprend l'Ifop ! La majorité surfe sur le net (55%) et regarde la télévision (54%). 83% des Français déclarent aussi lire au lit tandis que 29% travaillent sous la couette et 28% y mangent... De quoi s'occuper pendant quelques jours ! D'ailleurs, sachez que la couleur de notre chambre en dit beaucoup sur nos rapports sexuels...