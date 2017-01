Virgin Tonic : Passer du temps avec sa maman rallonge l'espérance de vie !

On le sait, la solitude n'est jamais bonne pour la santé. Mais pour garantir une certaine espérance de vie, la solution serait de passer un maximum de temps avec vos parents et grand-parents ! La lecture serait aussi bénéfique pour rallonger l'espérance de vie. Les chercheurs de l'Université de Californie de San Francisco nous montrent en effet combien la solitude peut avoir un impact sur la durée de vie ! Suivant 1600 personnes de 71 ans, les résultats sont criants. Malgré une condition physique similaire, les personnes âgées vivant seules et sans trop de contacts ont une espérance de vie plus courte.

Mais comment est-ce possible ? Plusieurs explications possibles. Tout d'abord, c'est plus évident de repérer un souci de santé chez une personne qui voit régulièrement sa famille et la faire soigner. Ensuite, il est prouvé que les échanges avec une personne âgée a des effets bénéfiques sur son moral et sa santé en général. Des rendez-vous réguliers lui donnent une routine nécessaire. Entretenir le lien avec sa maman et sa famille en général est donc primordial pour la durée de vie ! Voici d'ailleurs ces conseils que nous donne toujours notre maman !