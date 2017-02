Virgin Tonic : Pain au chocolat ou chocolatine ? Les japonais ont tranché

Si vous avez toujours vécu en France, alors vous avez eu ce dilemme au moins une centaine de fois : est-ce qu'il vaut mieux dire 'pain au chocolat' ou 'chocolatine' ? Comme le souligne Camille, chaque région a ses termes, ses coutumes et ses traditions (on ne parlera pas de la bise et de son protocole insupportable). La bonne nouvelle, c'est que vous n'auriez plus jamais à vous poser la question puisque les japonais ont choisi de trancher pour nous.

A partir de maintenant, lorsque vous vous baladerez au Japon et que vous verrez une boulangerie typiquement française, vous y verrez le mot "chocolatine" devant la fameuse viennoiserie. Bien sûr, ils l'ont traduit. Mais le résultat est le même : pour eux, un pain au chocolat est une chocolatine. Cela sera t-il suffisant pour que tous les français prennent le plis ? Il y a peu de chance (les habitudes restent !). Mais qui sait ?

