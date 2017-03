Virgin Tonic : Orlando Bloom et Katy Perry se séparent !

C'était l'un des couples qui nous redonnait foi en l'amour : Katy Perry et Orlando Bloom nous ont fait rêver lorsqu'ils se sont déguisés pour Halloween (ils avaient choisi de représenter le couple Clinton) et encore, on ne parle pas de toutes les photos publiées dans les médias. Après le divorce de Brad Pitt et Angelina Jolie, ils formaient le duo qui nous redonnait encore un peu d'espoir. Sauf que ça n'aura pas duré puisqu'ils viennent de se séparer.

Hier, un communiqué de presse a officialisé la séparation. Visiblement, Katy Perry et Orlando Bloom ont souhaité couper l'herbe sous le pied de ceux qui auraient eu dans l'idée de divulguer des rumeurs : ils ont choisi de prendre "une distance respectueuse et affectueuse". La bonne nouvelle là dedans, c'est qu'ils ne sont pas en guerre mais selon certains, l'acteur aurait un peu trop flirté dernièrement...