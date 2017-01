Janvier est-il le mois préféré des Français pour déménager ? Grosse étape de la vie, changer d'adresse n'est pas toujours une mince affaire. Le stress lié aux multitudes tâches à accomplir peut, en outre, ajouter de la tension à une situation déjà intense. Pourtant, pour ne pas profiter de ce changement pour faire le vide dans vos affaires ? Une étude a prouvé qu'à chaque déménagement, on perdrait en moyenne trois objets. Une mauvaise nouvelle quand on tient aux différentes choses perdues mais un prétexte intéressant quand on souhaite se débarrasser éléments de décoration hideux ou encombrants.

Abat-jour de mauvais goût ou maillot de foot vieillissant, les objets que les auditeurs du Virgin Tonic voudraient voir disparaître sont teintés d'humour. Et pour l'équipe du Virgin Tonic ? Laure voudrait bien "perdre" le panneau de sens interdit planté dans sa cuisine depuis des années. Quant à Camille, ce serait le téléphone en forme de bouche de sa chérie !