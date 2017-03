Virgin Tonic : On passe 10 mois de notre vie à réaliser cette tâche !

Si enfant, on rêvait avancer le temps et devenir de vrais adultes, ce souhait semble s'inverser avec le temps qui passe. Car oui, la vie d'adulte rime avec responsabilités et soucis ! On pense aux tâches multiples, notamment cette tâche ménagère que les Français aiment le moins faire, mais également de nombreuses autres responsabilités impliquant stress et tracas. D'ailleurs, on passe 10 mois de notre vie à réaliser une tâche qui nous agace... Une idée ?

Durant la totalité de notre vie, on passe très exactement 10 mois à remplir des documents administratifs ! Un chiffre qui devrait être l'un des plus élevés du monde quand on sait que la France est l'un des pays disposant le plus de démarches et de papiers administratifs. Le plus triste concernant ce chiffre est qu'il reste impossible à faire baisser !