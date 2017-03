Virgin Tonic : On a trouvé le pire braqueur du monde et il vit en Allemagne !

Ce matin, Camille nous emmène à Düsseldorf, là où un homme de 28 ans a voulu s'essayer au braquage. Il a 28 ans et un beau matin, il a décidé de braquer une banque. Déjà, notez qu'il s'est présenté devant la banque en question vêtu d'un short et d"une chemise à fleurs (on fait plus discret). Parce qu'il ne voulait pas qu'on le reconnaisse, ce cher Marco (de son prénom) avait pensé à tout puisqu'il avait prévu une cagoule. Oui mais, rien ne s'est passé comme prévu.

Parce que c'était probablement son premier braquage, les trous faits dans sa cagoule étaient... à l'arrière ! Résultat, il ne voyait pas grand chose. Le fait de ne rien voir à dû l'énerver parce que d'un coup, il a retiré sa cagoule. Alors bien évidemment, il a terminé son braquage. Sauf que c'était à visage découvert. On ne vous fait pas un dessin : on l'a reconnu plus tard. Marco s'est fait arrêté mais clairement, il nous aura fait rire. A ce stade, peut-être aurait-il dû jouer au jeu de Lays pour gagner un million de dollars. Au moins, il aurait eu une chance de gagner de l'argent sans se faire arrêter !