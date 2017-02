Virgin Tonic : On a la solution pour libérer d’office la place d’à côté dans le train sans la payer !

Ce matin, dans le Virgin Tonic, Camille et l'équipe nous ont partagé de nombreuses news intéressantes, comme chaque matin de 6h à 10h. Et si l'on découvrait notamment le Top 3 des pires défauts de collègues de travail, grâce à Nico du bureau, on connait désormais la technique pour libérer d'office la place d'à côté dans le train sans la payer !

Une idée ? Ne vous inquiétez pas, on vous dit tout, tout de suite ! Si cette technique ne risque pas de plaire à la SNCF, elle marche mais n'est pas recommandée puisqu'elle pourrait pénaliser d'autres voyageurs potentiels. En effet, il suffit, lors de la réservation, d'ajouter un second passager et d'indiquer qu'il est en possession d'un forfait illimité. À partir de là, votre place sera techniquement occupée, mais le jour du voyage, votre place sera libre !