Virgin Tonic : Nounou pour faire le tour du monde ? Le job de rêve offert par ce couple !

Ce couple américain a un projet fou ! Faire le tour du monde pendant un an. Et pour accompagner leurs trois enfants, Derek et M'Kenzie Tillotson recherchent une nounou autour du monde. Une annonce plus qu'alléchante avec un grand départ prévu en juillet de New-York vers l’Europe. Des vacances de deux semaines sont même prévues pendant deux semaines pour les fêtes de fin d'année ! Puis, ce sera reparti pour Hawaï, la Nouvelle-Zélande et l'Asie... En plus d'être payée (1140 à 1420 euros par mois), la personne choisie verra tous ses frais de voyage pris en charge par cette famille très sympathique. Qui dit mieux ? Peut être cette jeune femme de 27 ans qui a visité tous les pays du monde.

Il faudra évidemment travailler dur en retour pour les trois jeunes garçons (et parler anglais) ! "Nous cherchons quelqu’un qui aime nos enfants autant que nous, même quand il font n’importe quoi…" plaisantent Derek et M'Kenzie. Et l'emploi du temps risque d'être chargé entre les garder, les faire manger ou encore leur donner des cours "dans un environnement d’apprentissage amusant". Niveau horaires "C’est difficile à dire puisque vous vivrez avec nous mais vous aurez du temps pour vous chaque jour" mais que le ou la future nounou, se rassure il y aura "un ou deux jours de congés par semaine". Bref, postulez vite, il n'y a qu'une place !