Virgin Tonic : Nico Du Bureau relève son défi et chante Les Rois du Monde dans un Leroy Merlin (vidéo)

Quand Camille Combal lance un défi à son équipe, ses membres respectent à la lettre leurs engagements. Vendredi dernier, la joyeuse petite bande a mangé la galette des rois et comme le veut la tradition quelqu’un tombe sur la part avec la fève et devient le roi de la journée (de la semaine ? du mois ? selon les habitudes de chacun) C’est Nico Du Bureau qui a eu cet immense honneur, et du coup, Camille lui a demandé de relever le défi suivant : Aller chanter les Rois du Monde dans un Leroy Merlin. Et vous savez quoi ? En bon joueur, Il l’a fait ! On en parlait ce matin, découvrez la vidéo de la prestation de Nico Du Bureau dans un Leroy Merlin !

Votre Nico préféré, s’est rendu samedi dernier (journée d’affluence qui plus est) dans le Leroy Merlin de Rueil Malmaison. Après avoir fait une annonce dans tout le magasin, il a inspiré un bon coup et s’est emparé du micro. Damien Sargue, qui jouait Roméo à l’époque, était de la partie pour l’occasion, et ensemble, ils ont chanté devant un public amusé Les Rois Du Monde le tube phare de la comédie musicale des années 2000 qui anime encore vos fins de soirée. Bravo Nico et merci encore Damien !