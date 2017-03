Virgin Tonic : Netflix vous laissera bientôt choisir la fin de vos séries !

Quand on est accro aux séries, Netflix est un peu la caverne d'Ali Baba. Le binge- watching est devenu un nouvel art de vivre et le pire, c'est qu'il pourrait même développer une nouvelle forme d'infidélité. Mais ça, c'est un autre débat. En effet, Netflix pourrait bien révolutionner (une fois de plus) votre façon de consommer les séries. Comment ? Tout simplement en vous donnant la possibilité de choisir la fin de la série que vous suivez.

Selon le Daily Mail, cette idée n'est encore qu'un concept. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que le système n'a pas encore été adopté et qu'il est toujours en phase d'expérimentation : "Netflix explore les possibilités et, on l’imagine, les paramètres financiers et temporels d’une telle innovation. Forcément, cela demanderait aux scénaristes, acteurs et aux équipes techniques de travailler deux fois plus. Les séries doubleraient donc leur temps de tournage, ce qui augmenterait obligatoirement les salaires", peut-on lire sur le site ubergizmo. Vous l'aurez compris, il y a encore de nombreux facteurs à étudier. Pour l'heure, Netflix compte tester cette innovation sur une série pour enfants : « Le contenu sera là, et les spectateurs devront faire des choix au fur et à mesure de l’intrigue. On verra comment ça marche, c’est une expérience. On verra si ça a du succès. En tout cas, pour les créateurs, c’est un nouveau territoire à explorer. », a confié le patron de Netflix au Daily Mail. Est-ce une bonne idée ? Seuls les fans de séries pourront vraiment se faire une opinion. Toujours est-il que c'est un bon moyen de gagner plus d'abonnés.