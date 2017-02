Virgin Tonic : Mend, l'appli qui vous aide à vous remettre d'une rupture

Se faire larguer, c'est la pire chose qui soit. Et encore, on ne vous parle pas des pires excuses que certains peuvent sortir pour justifier la séparation. Le plus souvent, quand on se retrouve seul, on n'a qu'une envie : rester dans son lit et pleurer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes. Et ça, c'est hors de question ! Voilà pourquoi l'application Mend est une petite révolution. Si vous vous retrouvez seuls du jour au lendemain, l'application vous propose toutes sortes de choses pour vous maintenir la tête hors de l'eau.

Déjà, l'application vous propose un programme étendu sur 28 jours : activité, confiance en soi, tout y passe. Vous vous changez les idées, vous vous re-motivez et surtout, vous mesurez vos progrès. Si vous n'avez ni l'envie de vous ré-inscrire sur Tinder, ni celle de repartir dans la valse des dates foireux, Mend est sûrement la meilleure solution ! En plus, sur Tinder, il parait que 30% des inscrits sont mariés (traduction, ça ne vous mènera nulle part). Alors en cas de rupture, n'oubliez pas d'installer Mend !