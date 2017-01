Virgin Tonic : Mangez des yaourts à la vanille, vous serez de meilleure humeur !

On a beau dire que les carottes rendent aimable, il semble que les yaourts à la vanille aient eux aussi des effets positifs sur notre humeur. Alors certes, il paraît que les râleurs sont plus intelligents que la moyenne, mais si vous vous levez généralement du pied gauche, cette info pourrait vous intéresser. Il s’agit effectivement d’une enquête très sérieuse, menée par une équipe de chercheurs finlandais, autrichiens et néerlandais. L’étude en question, parue dans le magasine Food Research International, visait à mesurer les émotions produites par la consommation de certains aliments sur notre humeur. Au bout du compte, les chercheurs sont arrivés à une conclusion plutôt insolite : l’arôme de vanille provoquerait des émotions très positives chez l’être humain. On va peut-être tester le yaourt vanille au petit-déj, nous !

Pour pouvoir affirmer cela, les chercheurs ont constitué trois groupes d’au moins 24 participants et les ont invités à goûter des yaourts regroupés par paires, de même marque. Seule différence entre les yaourts : leur arôme et leur teneur en graisse. Les candidats ont ensuite passé un « Emotive Projection Test », qui consiste à observer les portraits de plusieurs personnes, puis à les évaluer sur six traits positifs et six traits négatifs. Les chercheurs ont ainsi constaté qu’un produit aimé ou familier n’avait aucun effet sur nos émotions, tout comme les goûts fraise et ananas. Et le yaourt à la vanille alors ? Et bien il rendrait les consommateurs plus heureux et surtout plus détendus. Une faible teneur en matière grasse contribuerait aussi à susciter une forte réaction émotionnelle positive. Un résultat finalement pas si surprenant que ça, puisque plusieurs études avaient déjà démontré que la vanille aidait à réduire l’agressivité et avait un effet relaxant. La prochaine fois que vous entendez une de ces phrases qui énervent à coup sûr, vous savez quoi manger pour vous calmer les nerfs !