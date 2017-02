Virgin Tonic : Manger trop gras nuirait à votre mémoire !

On ne vous apprend rien, manger trop gras est mauvais pour votre santé. On sait qu'un sur-plus de gras est mauvais pour votre taux de cholestérol et, de ce fait, pour votre santé. Pourtant, il n'y a pas que ça ! Visiblement, manger des aliments trop gras n'aiderait en rien votre mémoire et ça, c'est la science qui le dit. Croyez-le ou non, des chercheurs se sont penchés sur la question et voici ce qui en ressort :

Les scientifiques ont effectués des tests sur près de 1000 personnes (hommes et femmes confondus) et ces derniers se sont rendus compte que les personnes qui mangeaient le plus gras avaient de moins bon résultats que les autres en ce qui concernait leur mémoire. Alors pour préserver votre mémoire, mangez équilibré ! Dans un monde où les distributeurs de Big Mac sont une réalité, difficile de vraiment faire attention...! Et pourtant, pour votre mémoire, il va falloir changer vos habitudes.