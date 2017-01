Virgin Tonic : #MamanJeTaimeMais, le best of Twitter

Une maman, on n'en n'a qu'une. On l'aime très fort mais avouons que parfois, on voudrait un peu plus d'air. Nous avons tous vécu ce moment honteux où elle crie "c'est ma fille, là !" ou "regardez mon fils, comme il est beau !" et à cause de ça, on aimerait bien qu'elle se taise (parfois). Bref, on aime nos mamans, on les aime fort mais ce matin, elle sont à l'honneur sur Twitter. Mais sachez que plus on passe du temps avec sa mère, plus l'espérance de vie s'allonge !

#MamanJeTaimeMais arrête de couper la wifi quand t'es vnr ! — Dim (@Dimitri_Gtnn) 17 janvier 2017

#MamanJeTaimeMais tu ne connaitras jamais Twitter tu fais déjà assez de mal sur Facebook — Wotom (@theWotom) 17 janvier 2017

#MamanJeTaimeMais putain pas la peine de téléphoner 8 fois de suite pour juste me dire de me couvrir avec le froid — BoringUnicorn (@Boring__Unicorn) 17 janvier 2017

#MamanJeTaimeMais arrête de m'envoyer 928271617 messages le matin — Øi Øi (@m_ms_vert) 17 janvier 2017

#MamanJeTaimeMais de partage mes photo sur fb et marque " un coeur a prendre "???????? je pense que tout le monde cest que je suis celib ???????????????????? — salome (@salome1205) 17 janvier 2017

#MamanJeTaimeMais arrête de ranger ma chambre stp, je retrouve plus rien — Øi Øi (@m_ms_vert) 17 janvier 2017

#MamanJeTaimeMais arrête de m'envoyer "OK" par texto.. tu sais pas a quel point ça peut rendre fragile.. — Historia (@titoffhistory) 17 janvier 2017

#MamanJeTaimeMais quand je joue en ligne je peux pas mettre pause... — BeastBrook MVP ????????⚡ (@idunkhard236) 17 janvier 2017

#MamanJeTaimeMais est ce que tu as le ticket de caisse de mon cadeau de Noël ? — John Choufleur (@JohnChoufleur) 17 janvier 2017