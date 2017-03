Virgin Tonic : Louis XVI et du vocabulaire dans les news pour briller à la machine à café

Comme tous les lundis, il faut retourner travailler. Et pour se motiver, on passe souvent à la machine à café avant de s'y mettre. Et comme dans le Virgin Tonic on aime vous donner des infos insolites et drôles pour vous aider à briller, on en a quelques unes en magasin. La semaine dernière, on parlait de moustiques et aujourd'hui, on fait un peu d'histoire : au programme, Louis XVI !

Peut-être ne le saviez-vous pas mais quand on atteint l'âge de 60 ans, on perd près de 60% de notre odorat. Oui, ça paraît énorme. Et pourtant, c'est vrai !

Maintenant, un peu d'Histoire. Ce matin, le Virgin Tonic nous ramène en 1789 - le jour de la prise de la Bastille. Savez-vous ce que le roi Louis XVI a noté dans son journal intime ? Si ce n'est pas le cas, vous serez ravis d'apprendre qu'il a écrit le mot "rien". Pourquoi ? Tout simplement parce que dans son journal, il écrivait scrupuleusement ce qu'il ramenait de la chasse. Parce qu'il n'a pas chassé ce jour là, le roi a noté "rien". Evidemment.

Enfin, savez-vous ce qu'est la sidérodromophobie ? On vous l'accorde, c'est un mot barbare. Eh bien sachez que derrière ce terme se cache la peur irraisonnée de prendre le train. Si vous étiez dans les transports ce matin, rassurez-vous : vous n'en souffrez pas !