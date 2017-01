Virgin Tonic : Les superstitions du Nouvel An à travers le monde

Nous entamons 2017 et tout le monde a eu sa façon de fêter le Nouvel An. Certains détestent et préfèrent s'enfermer chez eux, d'autres font la fête jusqu'au bout de la nuit et d'autres encore choisissent de passer un moment privilégié avec leur moitié, contribuant à faire de cette soirée la plus féconde de l'année. Oui, tout le monde à sa façon d'accueillir la nouvelle année. Seulement, connaissez-vous toutes les coutumes et les superstitions qui s'y rattachent à travers le monde ?

Au Pérou, on fabrique chaque 31 décembre un mannequin de paille pour mieux le brûler ensuite. Il faut y voir une façon de brûler, d'oublier l'année qui vient de s"écouler. Aussi, on conseille de porter du jaune pour l'argent, du rouge pour l'amour et de sortir faire le tour du pâté de maison avec une valise lorsque l'on souhaite voyager dans l'année à venir.

Au Canada, on fait les choses en grand. D'abord, les plus courageux se jettent dans les eaux gelées (on appelle ça "La trempette polaire"). Ensuite, le soir du réveillon, les hommes s'habillent en femmes et les femmes, en hommes avant de partir frapper aux portes pour demander un verre (et encore, on vous épargne la partie qui voudrait qu'avant de boire, il faille embrasser une morue). Enfin, il y a la coutume du "cocktail à l'orteil". Cette dernière consiste à boire un cocktail, donc. Oui mais dans le verre, il y a aussi un "vrai" gros orteil. Certains boivent jusqu'à toucher l'orteil en question avec leurs lèvres.

En Italie, on jette des vieux meubles ou de vieux vêtements par les fenêtre afin de faire place nette avant la nouvelle année (une bonne façon de commencer son ménage de printemps). Aussi, on consomme lors du réveillon des aliments qui sont supposés porter chance comme du miel ou des lentilles (on est loin du champagne et du foie gras ! ).

Selon la tradition, en Grèce, le chef ou l'aîné de la famille doit se positionner sur le seuil de la porte pour mieux éclater une grenade au sol (fruit symbole de fécondité et de chance). Pour que la formule marche, il faut crier "Nombreuses années ! Heureux l'an nouveau !", explique L'indépendant.

Pour que l'année à venir rapporte de l'argent, on place une pièce sous les assiettes lors du réveillon.

Quand minuit sonne, le chef de famille doit ouvrir la porte d'entrée pour accueillir l'année qui commence.