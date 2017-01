Virgin Tonic : Les râleurs sont-ils plus intelligents que la moyenne ?

Etre de mauvaise humeur, ce n'est pas toujours une partie de plaisir - pour les autres comme pour vous. On connaît la chanson : quand un tout petit truc nous énerve, on finit par se mettre en rogne une bonne fois pour toutes et par être d'une humeur massacrante toute la journée. Alors effectivement, râler (souvent) peut-être un défaut. Mais visiblement, cela peut aussi être une excellente chose. Selon une étude publiée en 2013 dans Current Directions in Psychological Science, l'état d"énervement permettrait de mieux se concentrer et de mieux analyser les choses. Pour tout bien comprendre, il faut déjà revenir à la base. Peut-être ne le savez-vous pas mais l'être humain ressent principalement six émotions : la peur, la colère, le dégoût et la tristesse, la joie et la surprise. Or, il y a une prédominance des sentiments 'négatifs' et ça, ce n'est pas pour rien.

Pour comprendre le rôle de ces sentiments "négatifs", Joseph P. Forgass, a mis en place des tests. Pour ça, il a demandé à 186 étudiant de regarder des films tristes ou des comédies et comme vous l'imaginez, à la fin de la séance, certains étaient heureux tandis que d'autres l'étaient un peu moins. Après avoir vu leurs films, les étudiants ont ensuite dû répondre à une série de questions. Eh bien au final, ceux qui étaient dans un état "négatif" ont obtenu de meilleurs résultats que les autres. Ce qui en ressort, c'est que les étudiants qui étaient de mauvaise humeur au départ ont fait leurs tests en se concentrant beaucoup plus. Aussi, lorsque ces mêmes étudiants ont dû jouer à un jeu vidéo, les élèves grincheux ont fait preuve de beaucoup plus de sang froid. Notez aussi que selon les chercheurs, on est bien plus capable de prendre une décision difficile lorsque l'on est de mauvaise humeur qu'en temps normal. Pourquoi ? Parce que l'on peut réfléchir correctement.

La semaine dernière on apprenait que fermer les yeux nous aidait à nous souvenir des choses et aujourd'hui, on apprend qu'il faudrait presque être de mauvaise humeur pour prendre une décision. Qu'apprendrons-nous la semaine prochaine ?!