Virgin Tonic : Les premières images du Sequel de Love Actually sont là !

Quand on a appris que Love Actually aurait son sequel avec le casting d'origine, nous avons clairement sauté de joie. La nouvelle est tombée il y a quelques jours et déjà, nous avons les premières photos de tournage. On y retrouve Sam (avec quelques années de plus) et son père adoptif. Tout cela vous rappelle des souvenirs ? C'est normal ! La scène en question est un petit clin d'oeil à la fameuse scène où près de dix ans plus tôt, il lui révélait être amoureux. Par contre, nous ne sommes pas bien sûrs de valider la moustache de Sam.

Ce mini sequel est attendu en Grande Bretagne le 24 mars prochain, jour du Red Nose Day. Pour ceux qui l'ignorent, le Red Nose Day est l'équivalent de notre Téléthon. Il faudra attendre quelques semaines pour que les Etats-Unis puissent le voir et en ce qui concerne la France, il n'y a même pas de date. Mais rien que pour revoir le casting d'origine à l'écran, nous avons hâte.