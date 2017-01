Virgin Tonic : Les portables, la tromperie et le lait dans les news pour briller à la machine à café

Il y a quelques semaines, on vous parlait de foot, de foudre et de roux dans les news pour briller à la machine à café. Aujourd'hui, Camille et l'équipe du Virgin Tonic continuent de s'occuper de votre culture générale et vous balancent ces infos qui vont vous faire vous démarquer à la pause au travail ! On vous parle de portable, de lait, de tromperie et bien d'autres, tout de suite sur Virgin Radio !

Combien de fois par jour pensez-vous que l'on regarde notre portable ? Vous risquez d'être étonné, puisqu'en moyenne, un français regarde son portable 1 fois toute les 7 minutes, soit 150 fois par jour !

Avant l'invention de la gomme, avec quoi gommait-on le crayon ? La réponse est la mie de pain ! Improbable, non ?

Selon une étude très sérieuse, les laves-linges ne durent pas plus longtemps avec Calgon... On vous assure de la véracité de cette information !

Sachez que plus on est dépendant financièrement en amour, plus on a de chance de tromper notre partenaire !

Si il est mis au congélateur, le lait ne périme...jamais !