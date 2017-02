Virgin Tonic : Les petites filles ont 25% d'argent de poche en moins que leur petit frère !

Être parent n'a jamais été de tout repos. On apprenait d'ailleurs que'ils perdent 44 jours de sommeil après la naissance de leur enfant. Mais être enfant peut s'avérer être également compliqué. D'après une étude anglaise parue dans le Guardian, il semblerait que les inégalités hommes/femmes débutent malheureusement dès l'enfance. Celle-ci démontre que les petites filles ont 25% d'argent de poche en moins que leur petit frère du même âge !

En effet, les petites filles sont grandement défavorisées et cela dès leur plus jeune âge. L’étude, qui se concentrait sur des enfants âgés de 5 à 16 ans, démontre qu’en moyenne, les filles touchent 25 % d’argent de poche en moins que les garçons. Le pire dans ce fait est que plus les enfants grandissent, plus l’écart se creuse. Entre 11 ans et 16 ans, la différence augment et atteint les 42 %...