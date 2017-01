Virgin Tonic : Les parents perdent 44 jours de sommeil après la naissance de leur enfant

Avoir un enfant n'épargne pas votre sommeil ! D'après une étude, les parents ne dorment en moyenne que 5,1 heures par nuit avec un enfant en bas-âge. Au total, après une naissance, ce sont 44 jours de sommeil qui sautent ! Pour arriver à ces résultats, 1 800 Britanniques ont été interrogés sur leurs habitudes de dodo pour la marque de matelas Ergoflex. Avec ces nuits courtes de 5 heures environ, soit 3h de moins que le temps de sommeil recommandé, c'est un peu plus de 20 heures de perdues sur une semaine. Ce qui peut expliquer des nuits aussi courtes ? Les biberons ou les tétées nocturnes dans 62% des cas. 57% invoquent les pleurs de l'enfant. Aussi, être mère est plus stressant qu'être père !

Mais ce n'est pas toujours dû à l'enfant ! 45% des parents n'arrivent pas à dormir car ils angoissent sur la sécurité du bébé. Plus d'un tiers se dit victime d'insomnies après une journée de travail stressante tandis que 27% profitent de la tranquilité pour faire ce qu'ils n'ont pas pu faire dans la journée (comme des tâches ménagères). Plus qu'à dormir en réunion au travail, comme plus d'un tiers des Français !