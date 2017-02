Virgin Tonic : Les jeux vidéo ralentissent le vieillissement du cerveau !

La bonne nouvelle pour les gamers ! Une étude conduite sur des individus âgés de 50 ans et plus a révélé que jouer 10 heures à des jeux vidéo de réflexes retarderait le vieillissement de certaines de nos facultés cognitives ! Pour arriver à ces conclusions, les scientifiques ont observé pendant un an une centaine de seniors qui jouaient à ces jeux vidéo, qui font grossir les femmes mais pas les hommes. Au terme de l'expérience, les personnes participantes ont montré une amélioration de 70 % de la mémoire et de la rapidité de raisonnement. Les chercheurs affirment même qu'ils ont gagné au moins trois ans de bonne santé mentale....

Une piste qui intéresse de plus en plus de scientifiques ! Les chercheurs de l'Imperial College de Londres plancheraient sur le sujet afin de retarder les effets de la maladie d’Alzheimer. Un marché de jeux de réflexes en pleine expansion. Les "serious games" de stimulation du cerveau se vendent de plus en plus ! Par contre, manger trop gras n'est pas bon pour la mémoire...