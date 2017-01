Virgin Tonic : Les hommes qui s'épilent le torse, pas si sexy que ça ?

Messieurs, cette nouvelle devrait faire votre journée. Bien que les hommes soient de plus en plus nombreux à fréquenter les instituts de beauté et à passer du temps dans la salle de bain, ils doivent bien reconnaitre que l'épilation n'est pas une partie de plaisir - mais au moins, ils voient ce que les femmes subissent ! Toujours est-il que cet effort-là ne serait pas aussi bénéfique qu'ils pourraient le croire. En fait, les torses épilés ne serait pas si sexy que ça.

Alors que l'on pourrait penser qu'un torse imberbe serait le summum de la beauté , il n'en n'est rien ! Seulement 17% des français trouverait ça sexy selon Mingle Trend Et clairement, ce n'est pas beaucoup. Voilà qui devrait rassurer tout ça qui serraient les dent à chaque séance.