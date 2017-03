Virgin Tonic : Les hommes marcheraient plus lentement lorsqu'ils sont avec leur petite-amie

Si vous êtes en couple, alors peut-être avez-vous l'habitude de marcher avec votre moitié. Entre les courses, les sorties et les ballades, vous avez eu tout le temps d'analyser la démarche de votre partenaire. Et si vous êtes un homme, alors vous avez déjà pu constater que vous marchiez plus lentement lorsque vous êtes avec votre petite amie. Si vous n'avez pas eu le temps de vous en rendre compte, la science la fait pour vous.

Au Canada (et plus précisément à l'université de Montréal), les chercheurs se sont rendus compte que les hommes marchaient plus lentement lorsqu'ils étaient accompagnés de leur femme. Par contre, lorsqu'ils sont avec leurs amis, la démarche est bien plus rapide. Pour expliquer le phénomène, on meut miser sur la tendance des hommes à faire de grands pas. Mais c'est une habitude assez drôle, reconnaissons-le. On pourrait même parler de galanterie ! Et puisque nous parlons de couple, savez-vous combien de temps un homme met-il à dire "je t'aime" ? Non ? Tant mieux, on a la réponse !