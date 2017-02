Virgin Tonic : Les français pas si nombreux à donner un surnom à leur voiture

Camille Combal aime les chiffres et ce matin dans le Virgin Tonic le sondage du jour concerne les voitures. Votre animateur préféré vous a ainsi appris que, selon un sondage INSEE, 6% des français donnent un petit surnom à leur voiture. Selon le camp dans lequel on se place cela peut sembler beaucoup (mais qui sont donc tous ces gens qui personnifient leur voiture) ou peu ( pourquoi suis je le seul à nouer une relation passionnée avec ma voiture ?). Beaucoup de conducteurs considèrent leur voiture comme leur compagne ou leur bébé, pas si étonnant donc de lui donner un surnom un peu plus personnel ou glamour que la marque à laquelle elle appartient.

Si on parcourt le web on se rend compte que le surnom donné à sa voiture est capital pour de nombreux automobilistes. On déniche ainsi plusieurs forums où les internautes révèlent quels surnoms ils donnent à leur précieux carrosse. Attention cependant à ne pas nouer une relation trop proche avec votre voiture au risque de vous retrouver dans le célèbre film Christine de John Carpenter (adapté d'un roman de Stephen King) où la voiture devient tellement jalouse des proches de son propriétaire qu'elle finit par les tuer ! On va plutôt se là jouer Un amour de Coccinelle quitte à renommer notre voiture du sobriquet, un brin ridicule, "Choupette" ! Et vous, vous l'appelez comment votre tuture ?