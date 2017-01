Virgin Tonic : Les français dépensent 10€ chaque semaine en jeux à gratter

C'est un petit plaisir pour certains, une véritable obsession pour d'autres : de nombreux français se laissent aller aux jeux d'argent et même si c'est moins classe qu'un casino, les jeux à gratter font l'affaire. Il y a ceux qui en achètent un de temps en temps et ceux pour lesquels c'est un vrai rituel. Ce matin dans le Virgin Tonic, on parle de cette fameuse habitude prise par de nombreux français.

Sachez qu'en moyenne, les français dépensent 10 euros par semaine pour ce type de jeu. Bien sûr, les plus chanceux peuvent voir leur mise doubler ou, pourquoi pas, tripler. Mais tout de même, c'est une somme ! Si vous préférez les jeux comme l'EuroMillions, n'oubliez pas de faire comme cet homme et de partager si par chance, vous gagnez ! Et vous, quel est votre jeu à gratter préféré ?