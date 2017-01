Virgin Tonic : Les films d'action font grossir !

Si vous commencez un régime afin d'honorer vos bonnes résolutions, sachez que vous devez oublier les films d'action. Alors on vous l'accorde, regarder Fast and Furious tranquillement dans son salon, ça n'a pas de prix. Mais pour le bien être de votre ligne, c'est quelque chose qu'il faut bannir. Cette découverte, nous la devons à un chercheur de l'Université de Cornell (New York). Croyez-le ou non, lorsque l'on regarde un film d'action, on a tendance à manger plus que devant un documentaire.

"C'est une chose que j'ai remarqué chez moi", explique l'un des chercheurs. "Quand je vais au cinéma regarder un film qui me plaît, je suis autant absorbé par mon pop-corn, que le pot soit plein ou vide, sans m'en rendre compte. Mais si c'est un film dans lequel j'entre moins, je fais plus attention à ce que je mange." Et pour appuyer la recherche, 94 étudiants ont été analysés. Et visiblement, plus le film est rythmé, plus vous allez consommer : "354 calories ont été consommées par chaque étudiant durant “The Island” avec le son (soit 98% de leur nourriture), 314 durant “The Island” sans le son et 215 durant le talk-show !", rapporte l'étude. A votre place, on se calerait devant une émission culturelle. Plus prudent.