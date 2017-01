Virgin Tonic : Les femmes veulent plus de sexe qu'on le pense, c'est la science qui le dit !

Selon une série d'études, la libido des femmes est très sous-estimée (voici d'ailleurs l'heure idéale pour faire l'amour selon son âge) ! Les chercheurs de l'Université de Toronto et de l'Université de Western Ontario sont arrivés à cette conclusion après avoir suivi 229 couples ensemble depuis 6 ans en moyenne et faisant l'amour environ deux fois par semaine... Chaque personne participant à l'étude a documenté son désir sexuel, la manière dont elle perçoit le désir de son partenaire et son niveau de satisfaction au sein du couple dans un journal pendant trois semaines mais aussi en personne au laboratoire. Les analyses de ces résultats ont révélé que bien souvent, les hommes sous-estiment les envies sexuelles de leur partenaire féminine tandis que ces dernières savent beaucoup plus dire quand leur copain a envie...

Selon ces informations, les femmes jugent leur couple plus satisfaisant les jours où leur partenaire ne réalise pas qu'elles sont en manque, laissant penser que les hommes sont de meilleurs amants quand ils ne réalisent pas leur état et qu'elles doivent ainsi faire plus d'efforts pour obtenir ce qu'elles veulent... Et oui, les femmes sont plus discrètes quand il s'agit de faire comprendre qu'elles ont une envie... Il n'y a plus qu'à communiquer sur la question nous explique Amy Muise de l'Université de Toronto. Voici d'ailleurs les endroits préférés des femmes pour faire l'amour...