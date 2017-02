Virgin Tonic : Les femmes sont largement plus susceptibles que les hommes

Une personne susceptible est quelqu'un qui réagit vivement à ce qu'elle juge comme une attaque personnelle. Résultat, une réaction au quart de tour qui peut se manifester de plusieurs manières, par une réponse violente, un mutisme total... Les raisons de cette susceptibilité sont aussi variées et cachent bien souvent un manque de confiance, des blessures intérieures ou encore une hypersensibilité ! Et visiblement, selon un sondage de l'institut Harris, les femmes ont tendance à se considérer susceptibles à 54% contre 36% des hommes... Ainsi, une femme sur deux risque de mal prendre un commentaire maladroit ! Les femmes seraient aussi plus grincheuses que les hommes le matin...

Si les hommes se sentent apparemment moins susceptibles, ça ne veut pas dire qu'ils ne le sont pas. Réalisé en 2009 auprès de plus de 6000 personnes, le sondage du site "amour de rencontre" révèle sur quoi les hommes peuvent se sentir attaqués. Et les résultats sont très révélateurs. 29% des hommes peuvent être blessés par une remarque sur leur physique, tandis que 18% invoquent les attaques sur la façon d'être en public, 11% sur les opinions (politiques ou religieux), 32% sur les choix professionnels et 10% celles sur les connaissances... Cet homme lui a abandonné sa femme sur l'autoroute parce qu'elle avait critiqué sa conduite !