Virgin Tonic : Les femmes prennent du poids quand elles jouent aux jeux vidéos mais pas les hommes !

En voilà une étude WTF pour bien commencer la journée ! Camille Combal vous l'a expliqué, on a lu dans BIBA que les femmes prennaient en moyenne 4 kilogrammes lorsqu'elles jouaient de manière intensive aux jeux vidéos. Jusque là rien de trop étonnant, on sait très bien que lorsque l'on est sédentaire, ce qui est le cas lorsque l'on passe trop de temps derrière son écran, on a tendance à prendre plus de poids faute d'activité physique ! Mais là où l'on peut s'étonner c'est que cette étude établit une prise de poids chez les femmes mais pas chez les hommes ! Mais alors pourquoi diantre les plus gameuses de ces dames seraient sujettes à la prise de poids et pas leurs homologues masculins ?

C'est la question à laquelle ne répond pas vraiment cette drôle d'étude menée par par une équipe de recherche suédoise. L'une des pistes envisagées serait néanmoins que le sommeil, qui joue un rôle dans la prise de poids, des femmes seraient plus impactés par une utilisation assidue des jeux vidéos contrairement aux hommes. Autre hypothèse : les femmes qui jouent aux jeux vidéos sont plus déprimées que les hommes et s'isolent avec au final une prise de poids ! Bon, on ne s'inquiète pas pour autant pour nos auditrices gameuses, tant que vous continuez à avoir une activité physique soutenue et une alimentation équilibrée vous pouvez continuer à vous agiter sur vos manettes de console...