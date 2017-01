Virgin Tonic : Les femmes plus pour les relations libres que les hommes !

Les femmes veulent plus de sexe qu'on le pense, c'est la science qui le dit ! Mais ce n'est pas le seul chiffre qui surprend Camille Combal ces derniers temps. En effet, un sondage réalisé par Victoria Milan lu dans Biba montre que les femmes sont aussi plus ouvertes aux relations libres que ces messieurs... Via Twitter, 4854 personnes ont répondu à la question et les femmes sont plus tentées par l'expérience à 38% contre 27% pour les hommes. Un chiffre qui corrobore un autre sondage réalisé auprès des membres du site de rencontres extra-conjugales : 32 % des femmes inscrites sont pour l'échangisme contre 23% des hommes. Visiblement, ces messieurs ne sont pas partageurs au lit !

Selon Sigurd Vedal, PDG et fondateur du site, quand on est infidèle (1 femme sur trois admet avoir déjà trompé son partenaire), on n'aime pas trop que notre partenaire fasse de même : "Nous avons découvert que les infidèles sont de nature jalouse, et ne veulent partager leur conjoint à long-terme avec personne. Ils ne veulent pas que leurs partenaires apprennent qu'ils les trompent, et ne veulent pas les initier au monde de l'infidélité".