Virgin Tonic : Les femmes conduisent mieux que les hommes, la preuve en chiffres !

"Femme au volant, mort au tournant." C'est probablement l'un des nombreux proverbes machistes qui perdurent malheureusement (et on se sait pourquoi) dans le temps. Sachez aujourd'hui, pour ceux qui en doutaient encore, qu'il est absolument faux ! Si depuis l'invention de la voiture, les femmes se coltinent une réputation de mauvaises conductrices, lisez plutôt ce chiffre. En effet, plus de 83% des accidents de la route sont causés... par des hommes ! Et oui messieurs.

Si le but n'est pas de régler les comptes, il est quand même important de rétablir la vérité sur ces rumeurs colportées depuis des années. Femmes au volant, jurons au tournant, oui ! Mais non, les femmes ne conduisent pas moins bien que les hommes, au contraire. Elles s'avèrent être beaucoup plus prudentes et moins dangereuses sur la route que vous, messieurs.