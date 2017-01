Virgin Tonic : Les enfants nés en 2017 conduiront-ils encore des voitures ?

«Les enfants nés aujourd’hui n’auront jamais à conduire de voiture». Ca, c'est ce qu'affirme Henrik Christensen, un membre de l’institut de robotique contextuelle à l’université de Californie à San Diego. Dans une interview, ce dernier a déclaré que si tout va bien, "les voitures sans conducteur seront là dans 10 à 15 ans". Serait-ce ainsi possible ? On sait que le progrès est capable de faire des bonds de géant (on pense notamment au drone à selfie) mais de là à passer aux voitures sans conducteur, il y a un monde. Mais Quartz ('un média américain) rappelle qu'avec près de 17 millions de voitures achetées tous les ans aux Etats-Unis, il faudra au moins plusieurs décennies pour que tout cela ne soit vraiment mis en place.

Des voitures intelligentes et sans conducteur, on sait que c'est ce qui finira par se produire (des prototypes ont déjà été testés). Par contre, il faudra attendre un peu plus de 10 ans avant de les voir se démocratiser. Aussi, Quartz souligne qu'il y a de fortes chances pour que "certains enfants nés aujourd’hui, à certains endroits, n’auront pas besoin de conduire une voiture". Dans les grandes villes, on ne jure presque que par les transports et toujours selon le média, "les véhicules autonomes, agrémentés par des services de voitures comme Lyft et Uber, pourraient rendre préférable et moins cher le fait de rouler avec des robots plutôt que d’avoir un permis de conduire." En arriveront-nous là ? Seul le temps le dira.