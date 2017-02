Virgin Tonic : Les enfants grandissent plus vite au printemps !

Si 1 père sur deux est prêt à gagner moins pour passer plus de temps avec ses enfants, c'est parce qu'ils ont bien compris qu'un enfant, ça grandit vite. Et sachez aujourd'hui que les enfants grandissent plus vite au printemps et en été. Comment peut-on alors expliquer cela ?

Cela pourrait sembler pourtant logique. Au printemps, le beau temps favorise les activités sportives en tout genre, et bon pour la santé et pour le développement de l'organisme. Aussi, dès l'arrivée des beaux jours, une multitude de fruits, de légumes et de bons aliments deviennent alors disponibles et leur consommation favorise là encore, le bon développement de l'enfant !