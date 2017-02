Virgin Tonic : Les couples qui vont dans la même direction le matin seraient plus heureux !

"S'aimer, c'est regarder ensemble dans la même direction." Littéralement, oui ! Si vivre sans Facebook rendrait plus heureux, sachez qu'il existe de nombreuses façons d'être heureux en amour. Outre le fait que faire l'amour plus souvent que vos voisins contribuerait au bonheur à deux, sachez que regarder dans la même direction y contribue également. Selon une enquête de l’Université de Hong-Kong, les couples qui vont dans la même direction pour aller au travail le matin sont en général plus heureux que ceux qui partent dans des directions opposées ! Plus de 400 couples des États-Unis et de Hong-Kong ont d'abord été interrogés sur la direction, la distance et la durée de leurs trajets domicile-travail.

Les résultats ont démontré que le bonheur conjugal dépend étroitement de la direction de ceux-ci. Les duos qui avaient marché ensemble dans la même direction avant étaient plus satisfaits de leur partenaire que les duos qui étaient arrivés chacun de leur côté. Mais pas de panique si vous ne rentrez pas dans cette catégorie ! Selon le professeur Robert Wyer, les couples qui partent dans des directions opposées chaque matin ne doivent pas craindre la rupture : "Le bonheur conjugal se définit par beaucoup d’autres choses bien plus importantes que les trajets domicile-travail. Il est pourtant étonnant qu’un facteur aussi petit et anodin que la direction des navetteurs ait une influence significative sur une relation."