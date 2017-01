Virgin Tonic : Les Bronzés font du ski, le film culte diffusé dans 51 cinémas en France

Comment oublier les aventures à la station de ski de Val d'Isère de Gigi, Jean-Claude et tous les autres ? Si vous avez envie de revoir les Bronzés font du ski de Patrice Leconte, on a une très bonne nouvelle pour vous ! En ce vendredi 27 janvier, 51 cinémas dans toute la France diffusent le film culte pour célébrer les vacances au ski. C'est dans le cadre de l'opération "Il était une fois" qu'on peut redécouvrir ce classique du cinéma français... Pour voir quels cinémas Gaumont et Pathé diffusent cette version restaurée de 1979, c'est par ici ! Et si vous voulez conclure comme Jean-Claude, voici les films pour passer à l'action...