Virgin Tonic : Le top des applications les plus téléchargées

Parmi les applications les plus téléchargées sur l'App Store, il y en a pour tous les goûts entre applications sociales, jeux ou effets photos. Mais on ne retrouve finalement que quelques jeux différents parmi les applications les plus populaires de l'Apple Store, et ce qu'elles soient gratuites ou payantes. C'est parti pour deux tops des applications les plus téléchargées, gratuites ou payantes. Sans surprise, on retrouve Assassin's Creed Identity, Snapchat, qui a un filtre Sia ou Whatsapp.

1. 7 min Workout - 2,99 euros (7 minutes de sport express)

2. Scanner pour moi - 4,99 euros

3. Assassin's Creed identity - 0,99 euros

4. I Am T-Pain 2.0 - 2,99 euros

5. Minecraft : Pocket Edition - 6,99 euros

6. Enlight - 3,99 euros

7. Full Fitness : Exercise Workout Trainer - 2,99 euros

8. Clavier Emoji pour Moi - 2,99 euros

9. Monopoly Game - 0,99 euro

10. Tune Ton écran - 2,99 euros