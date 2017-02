Virgin Tonic : Le top 3 des types de mecs qui plaisent le plus aux femmes

C'est le top 3 du matin dans la famille en or du Virgin Tonic. Quels sont les types de mecs qui plaisent le plus aux femmes ? Si les musiciens et les sportifs ne font pas partie du lot contrairement à ce qu'on peut penser, on retrouve évidemment les hommes qui portent l'uniforme. Apparemment, les pompiers et les pilotes d'avion ont toutes leurs chances pour séduire les femmes, qui aiment ce geste galant... Viennent ensuite les barbus ! Les poils ont la côte auprès de ces mesdames qui les associent à la virilité.

1. Les bad boys

2. Les barbus

3. Les hommes en uniforme

Sur la première marche du podium, on retrouve les mauvais garçons ! Un type de mecs qui ne lasse pas les femmes, qui ont tendance à se sentir rassurés dans des bras un tantinet dangereux... Fortes personnalités, ils ne se laissent pas mener par le bout du nez et c'est sans doute ce qui plaît chez beaucoup chez les demoiselles, qui aiment le challenge... Sachez aussi que les hommes qui ont du ventre seraient des meilleurs coups !