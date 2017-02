Virgin Tonic : Le Top 3 des pires défauts de collègues de travail !

Qui dit travail, dit collègues de travail. Et si il y a quelques collègues qui obtiennent rapidement le titre d'amis, c'est loin d'être le cas de tous ! D'ailleurs, l'ambiance au travail peut rapidement devenir insupportable lorsque certains employés ont quelques défauts bien particuliers. Voici le Top 3 de ces défauts de collègues qui nous agacent le plus au travail !

1 / Collègues malodorants

2 / Collègues fainéants

3 / Collègues fayots

Et oui ! C'est le collègue malodorants qui obtient la première place de ce podium ! En deuxième position, ce sont nos collègues fainéants qui nous agacent le plus et enfin, en troisième position, ce sont les collègues qui ne peuvent s'empêcher de faire les fayots ! En ce qui concerne le premier, sachez qu'il existe un objet révolutionnaire qui prévient lorsque vous sentez mauvais. De rien !